Классы робототехники появятся во Владивостоке

Несколько школ Владивостока станут пилотными площадками по модульному обучению робототехнике. Об этом стало известно во время личного приема граждан, который провел секретарь Приморского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор края Олег Кожемяко в общественной приемной партии 7 декабря, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

В приеме граждан принял участие глава Владивостока Константин Шестаков.

Жительница Владивостока Полина Крылова обратилась с предложением организовать в образовательных учреждениях города обучение робототехнике. Ее дочка учится в пятом классе школы №39, и вместе со своими одноклассниками хотела бы получать такие современные и нужные знания в школе.

«Это направление сейчас очень востребовано детьми, им интересно. Организовать учебу в школах было бы хорошо», – обратилась она к главе региона и мэру Владивостока.

Губернатор поддержал Полину Крылову, а глава города Константин Шестаков озвучил планы работы в этом направлении. Так, для 5-8 классов в рамках уроков по предмету «Технология» будет преподаваться робототехника.

«Пилотными площадками для реализации совместного проекта мы выбрали шесть школ - № 14, 62, 68, 28, 33 и 6. Но готовы добавить в этот список и школу № 39, - отметил Константин Шестаков. – Партнерами стал наш без преувеличения всемирно известный центр робототехники. Его команды не раз становились победителями в самых престижных и сложных международных соревнованиях».

Центр развития робототехники г. Владивостока организует обучение педагогов школ, а затем готов вести методическое сопровождение проекта. На базе конструкторов LEGO школьники научатся собирать роботов и приводить их в движение. Они освоят различные языки программирования и другие технические знания и навыки.

Глава города добавил, что для развития робототехники в городе определено финансирование на покупку оборудования: планируется, что оно поступит уже в апреле следующего года.

По словам губернатора, данное направление образования нужно поддерживать, и позиция руководства приморской столицы – хороший тому пример.

Также в ходе приема граждан глава Приморья распорядился решить вопрос с закреплением помещения за некоммерческой организаций «Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело».

Как рассказал ее руководитель Геннадий Антропов, у организации большие планы, многие уже реализованы. Например, благодаря поддержке краевых и городских властей и меценатов работает кабинет прикладного творчества, где ребята с особенностями развития своими руками изготавливают керамические изделия с ручной росписью, медиастудия, кулинарная студия, «аптекарский огород», есть и другие планы.

«Однако многое сдерживается тем, что договор пользования помещением у нас только на пять лет, после этого нужно снова заходить на конкурс, проходить все связанные с этим процедуры», – озвучил проблему Геннадий Антропов.

Олег Кожемяко согласился с позицией руководителя организации и поручил решить данный вопрос.

Также Константин Шестаков предложил «Благому делу» принять участие в проекте «Сделано в Приморье» и торговать своей продукцией в центре города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]