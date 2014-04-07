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Пылесосы возвращаются на улицы города

Пылесосы возвращаются на улицы города

Фото: Администрация г. Владивостока

Вакуумную подметально-уборочную машину вновь вывели на дороги приморской столицы. В зимний период данная техника будет наводить порядок на центральных улицах Владивостока, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города.

Как рассказали на муниципальном предприятии «Содержание городских территорий» (СГТ), зимой пылесосы всегда стоят законсервированными, так как далеко не все оборудование может работать в условиях низких температур.

«У нас имеется вакуумно-подметальная машина американского производства, которая может работать в условиях зимы. Принято решение о выводе её на улицы города, чтобы в оперативном режиме убирать пыль и мелкий мусор», - пояснили специалисты.

Напомним, что в этом году парк коммунальной техники СГТ пополнился 40 единицами новой спецтехники. Закуплены фронтальный погрузчик, экскаваторы, трактора, машина для нанесения разметки, грузовые машины, прицепной гудронатор, фреза и дорожные комбинированные машины. Большая часть из них уже задействована в работе по наведению во Владивостоке чистоты и порядка.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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