Матч, которым не будут гордиться ни проигравшие, ни победители. «Спартак» Олега Знарка больно ударился о дальневосточную твердь. Разгром 0:5 в Хабаровске. И, не смотря на сухой результат во Владивостоке, москвичи не сделали красивой игры. А вот что показали моряки, и кто из болельщиков оказался к ним наиболее лоялен - знает Ольга Катренко.

Не включают скоростей, почти не применяют силу, вот редкий момент. Не выстраивают многоходовок ни те, ни другие: вялая, вязкая игра. Разница лишь во вратарских. Вратарь «Адмирала» Антон Красоткин в постоянном напряжении. Беспалов, защищая ворота «Спартака», постоянно отдыхает, изредка провожая взглядом шайбу.

Середина первого периода, и в перелётах туда-сюда, шайба-таки останавливается: 0:1. Ко второму периоду, на трибунах становится жарче. Массово подтягиваются застрявшие в пробках. И красные кресла на Южной трибуне занимает, наконец, команда главного болельщика «Адмирала».

Вместо вип-ложи, обычные места среди владельцев хоккейных абонементов. Ян Синявский бок о бок с главой региона почти на каждом матче.

Ян Синявский, болельщик команды «Адмирал»:

- Губернатор отлично болеет, очень эмоциональный, да.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края:

- Ну конечно, когда всё идет на грани, когда каждый нерв чувствует, и каждую долю секунды ситуация может измениться. Когда идем бровь в бровь и малейшая оплошность может привести к поражению, конечно переживаешь.

Заиграть моряки умудряются лишь в третьем периоде. Не реализовав три большинства, едва не вколачивают шайбу, играя вчетвером против пяти москвичей. Главный тренер «Спартака» Олег Знарок явно нервничает на тренерской высотке. В отличие от него Сергей Светлов — тренер «Адмирала» — спокоен. «Адмирал» неплохо смотрится весь этот сезон. Многие связывают успех и со вниманием живущего спортом и хоккеем, конечно — губернатора.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края:

- Проигрыш мобилизует, надо было ожидать, что будет жесточайшая схватка. Такая команда как «Спартак» и два поражения на Дальнем Востоке, в Восточной конференции, это было бы для них большим ударом.

Что тут поделать, пожурить? Впереди подмосковный «Витязь», а в копилке 38 очков. И пока еще шестая строчка в таблице Востока. Удержится «Адмирал» - хорошо, взлетит — может быть на толику сильнее этому будет рад человек со второго ряда самого обычного сектора Южной трибуны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]