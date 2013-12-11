О предстоящих капризах погоды рассказал главный синоптик края

Сегодняшний день в столице Приморья холодный, максимальная температура воздуха превысила минимальную всего на 1–3 градуса. Осадки были исключены. Но вновь усилился северо-западный ветер. В последующие сутки во Владивостоке сохранится ветреная погода. Морозы крепчают: ночью до −13…−16 °С, днём −10…−13 °С. Свежий северо-западный ветер добавит ощущение холода.

− Есть целый ряд признаков, указывающих на определённую схожесть зимы 2018–2019 и 2019–2020. Наблюдается положительная аномалия температуры воздуха. Отодвинутая к северу фронтальная зона блокирует проникновение и нагнетание холодных арктических воздушных масс далеко в направлении южных морей, где могут и должны зарождаться активные циклоны. И пока нет признаков того, что характер атмосферной циркуляции в ближайшей перспективе принципиально изменится. Можно сделать вывод, что нынешнее похолодание в Приморье будет носить кратковременный характер. Самыми холодными окажутся ночи 4 и 5 декабря, затем начнётся плавное повышение температуры. А к концу декады и в самом начале следующей на юге не исключены положительные температуры, а в крае −3…−8 °C. Ближе к 11 декабря в крае может пройти снег, а на побережье не исключён дождь, переходящий в снег. Но до 11 декабря ещё далеко, будем наблюдать и просчитывать варианты, - отметил Борис Кубай.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]