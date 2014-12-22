Дед Мороз спустился к приморцам на параплане

Жители Арсеньева стали свидетелями необычной картины. Дед Мороз, как в сказке, оказался в их городе, спустившись с неба, сообщают "Вести: Приморье".

Как выяснилось, в роли Деда Мороза выступил активист местого аэроклуба, который решил поднять настроение себе и напомнить всем остальным, что новый год не за горами. Он примерил на себя костюм всеми любимого сказачного героя и совершил полет с горы Круглой, которая находится неподалеку. При этом мужчина умудрился, управляя парапланом, еще и снимать происходящее на видео камеру с помощью "селфи-палки". Из-за сильного ветра борода у героя запуталась в костюме, что вызвало улыбку у многих зрителей паблика @arstv.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]