Морские грибы помогут в борьбе с сорняками





Ученые ДВФУ, ДВО РАН вместе с немецкими коллегами открыли новый штамм морского гриба Penicillium piltunense, обнаружив в нем шесть новых и три уже известных биологически активных соединения, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-центре вуза.

Одно из открытых соединений обладает выраженной противовоспалительной активностью, остальные гербицидным потенциалом, т.е., возможно, могут стать компонентами новых веществ для борьбы с сорняками. Исследование ученых опубликовано в журнале Marine Drugs.

Выделенные соединения относятся к производным асптерровой кислоты, её гербицидная активность ранее была отмечена в научной статье, опубликованной в Nature, одном из самых авторитетных научных журналов в мире. Авторы статьи показали, что кислота обладает довольно средней способностью подавлять рост растений, однако её аналоги могут быть более эффективны.

«Мы предполагаем, что выделенные нами соединения потенциально могут иметь гербицидную активность, поскольку являются аналогами асптерровой кислоты, о которой написали наши иностранные коллеги в Nature. Проверить, насколько сильно эти свойства выражены в найденных веществах нам пока не удалось, но мы планируем дальнейшие работы в этом направлении. Отмечу, что новые гербицидные соединения не появлялись на рынке уже около 30 лет», — рассказала кандидат химических наук, заведующая лабораторией биологически активных соединений кафедры биоорганической химии и биотехнологии Школы естественных наук (ШЕН) ДВФУ Олеся Журавлева.

Ученый уточнила, что одно из полученных соединений обладает выраженной противовоспалительной активностью. Это удалось подтвердить в результате эксперимента на клеточных линиях макрофагов, выделенных из организма мышей. В будущем новые вещества могут быть использованы для разработки противовоспалительных лекарственных препаратов.

В дальнейшем ученые также планируют испытать все полученные соединения на противомикробную активность. Если она подтвердится, соединения могут стать кандидатами на разработку новых препаратов-антибиотиков.

Грибы-микромицеты рода Penicillium одни из самых распространенных на нашей планете. Они растут как на земле, так и в океане, где ассоциируются с морской травой, водорослями, грунтом, позвоночными и беспозвоночными животными.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]