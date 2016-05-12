"На хайпе": блогер-пенсионерка баб Валя засветилась на федеральном канале
Самого возрастного блогера Приморья показали в программе «Утро России». Валентину Ивановну назвали той, кто «покоряет сердца и интернет», — сообщают «Вести: Приморье».
На канале «Россия 1» — блогер Валентина Ивановна из Находки. «84 — это просто цифра» — девиз активной бабушки.
«Жизнь продляет не смех, а хайп. Они с легкостью шутят насчет возраста и не только. Изучают новомодные слова и выражения, собирают лайки. Блогеры-пенсионеры — явление, которое по-прежнему удивляет и шокирует обывателей. Одни от души смеются над бабушкиными шутками, у других такие необычные юмористы вызывают только негатив. Равнодушных не остается», — говорится в сюжете.
Напомним, осваивать инстаграм задорная бабушка начала еще в 2017 году. Теперь ее подписчиками являются почти 61 тысяча человек.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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