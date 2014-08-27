Внук инста-блогера бабы Вали запустил челлендж помощи пенсионерам

"Добрый челлендж" с хэштегом #ямыдобро запустил внук бабушки-блогера из Находки, известной как баб Валя. Парень предлагает давать пенсионерам деньги со словами «Это вы уронили», - сообщают "Вести: Приморье".

«Потому что они ведь деньги не берут никогда», — пояснил внук Валентины Ивановны и сам отправился раздавать купюры. Для большего правдоподобия молодой человек смял купюры, как будто бы они лежали в кармане и действительно нечаянно выпали из него.

При этом благотворитель сразу же уходил от ошеломленных бабушек и дедушек, не давая им шанса признаться в том, что они ничего не теряли и деньги не их.

"Бывает, проходишь мимо старичков, либо они расплачиваются перед тобой в магазине и хочется им помочь, но деньги мало кто берет! Мы запускаем челленж, который хоть чуть-чуть принесёт добра в этот мир. Принимайте участие, отмечайте в сторис @bab__valya а мы будем репостить себе, и ставь хештег #ямыдобро", - обратилась баба Валя к подписчикам.

Напомним, 84-летняя пенсионерка Валентина Ивановна покорила приморский инстаграм своими незамысловатыми видео и фото, которые иллюстрируют ее повседневную жизнь. Сейчас число ее подписчиков перевалило за 60 тысяч человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]