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Блогер-пенсионер баба Валя обратилась ко внукам всех приморцев

Блогер-пенсионер баба Валя обратилась ко внукам всех приморцев

Фото: Инстаграм @bab__valya


Известный приморский блогер баба Валя из Находки объяснила причину, почему, по ее мнению, на улицах приморских городов так мало бабушек со взрослыми детьми и внуками, — сообщают «Вести: Приморье». 

«Знаете, что заметила? Даже в таком большом городе, как Владивосток бабуль со своими детьми встретишь очень редко! Почему? Вы видели в чем мы ходим и как одеваются сейчас люди 🤷🏻‍♂️ нам стыдно посещать заведения, кино и тд, но хочется многим!», — написала в своем блоге в Инстаграм пенсионерка из Находки.

В подписчиках у Валентины Ивановны  почти 60 тысяч человек. 84-летняя пенсионерка — активный пользователь соцсетей и активистка по жизни. 

На этот раз своим постом она попыталась подсказать всем подписчикам, у которых есть бабушки, как порадовать престарелых родственников.

"Хотя бы в день рождения бабушки устройте ей по настоящему счастливый день вместе со скромным шопингом и сладкой ватой на Набережной. Либо закажите ей фотосессию. Радуйте бабушек чаще!» — призвала баб Валя.

Отметим, что свои слова блогер снабдила фотографией из кафе в элегантной шляпке.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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