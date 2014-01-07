Блогер-пенсионер баба Валя обратилась ко внукам всех приморцев





Известный приморский блогер баба Валя из Находки объяснила причину, почему, по ее мнению, на улицах приморских городов так мало бабушек со взрослыми детьми и внуками, — сообщают «Вести: Приморье».

«Знаете, что заметила? Даже в таком большом городе, как Владивосток бабуль со своими детьми встретишь очень редко! Почему? Вы видели в чем мы ходим и как одеваются сейчас люди 🤷🏻‍♂️ нам стыдно посещать заведения, кино и тд, но хочется многим!», — написала в своем блоге в Инстаграм пенсионерка из Находки.

В подписчиках у Валентины Ивановны почти 60 тысяч человек. 84-летняя пенсионерка — активный пользователь соцсетей и активистка по жизни.

На этот раз своим постом она попыталась подсказать всем подписчикам, у которых есть бабушки, как порадовать престарелых родственников.

"Хотя бы в день рождения бабушки устройте ей по настоящему счастливый день вместе со скромным шопингом и сладкой ватой на Набережной. Либо закажите ей фотосессию. Радуйте бабушек чаще!» — призвала баб Валя.

Отметим, что свои слова блогер снабдила фотографией из кафе в элегантной шляпке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]