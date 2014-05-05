Отличный улов минтая прогнозируют ученые в 2020 году





Путинный прогноз «Охотоморский минтай 2020» был представлен на заседании Ученого совета Тихоокеанского филиала ВНИРО, — передают «Вести: Приморье» по данным института.

Как сообщил заведующий лабораторией минтая и сельди Евгений Овсянников, документ был подготовлен специалистами ряда дальневосточных филиалов ВНИРО – ТИНРО, КамчатНИРО, МагаданНИРО, СахНИРО. Прогноз традиционно состоит из 7 частей, которые включают анализ состояния запасов минтая, развитие его промысла в текущем году, прогноз предстоящей путины, информацию о ценах на продукцию из минтая на мировых рынках, правила регулирования промысла.

Ожидается, что в течение зимнего сезона 2020 г. в Охотском море синоптическая обстановка будет формироваться по типу “умеренно-холодных” и “теплых” лет. В январе ожидается наибольшее количество штормовых дней, наиболее низкие температуры и сильные северные ветра будут наблюдаться в конце февраля – начале марта.

Темпы начального становления ледяного покрытия будут несколько ниже нормы, однако в конце февраля – первой половине марта максимум ледовитости достигнет 75-80%, что соответственно будет оказывать влияние на работу флота.

Общий запас минтая в настоящее время продолжает находиться на уровне выше среднего. По оценкам ученых, биомасса минтая составила порядка 12 млн. тонн, что несколько больше, чем в 2018 г. Промысловый запас будет представлен особями урожайного поколения 2013 г. и среднеурожайного 2014 г. В пополнении прогнозируется присутствие в уловах особей среднеурожайных поколений – 2015, 2016 гг.

Исходя из полученных данных, ожидается, что в 2020 г. основу промысловых уловов будут составлять особи урожайного поколения 2013 г. и среднеурожайного 2014 г., которые достигнут промысловой длины. Ожидается, что приловы молоди будут ниже, чем в 2019 г.

Прогноз ОДУ минтая для четырех подзон Охотского моря на 2020 г. составляет 1189 тыс. тонн, что на 117,8 тыс. тонн больше, чем в 2019 г. ОДУ минтая Восточно-Сахалинской подзоны увеличился на 16%, а в остальных районах Охотского моря – на 10%.

Ученые прогнозируют, что выделенные объемы за сезон «А» могут быть освоены более чем на 80%, а в течение 2020 г. будут выбраны почти полностью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]