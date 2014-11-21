Ученые прогнозируют увеличение популяции минтая и трески

Ученые ВНИРО предоставили первые данные донных траловых съемок в Беринговом море. По их наблюдениям, следующие поколения популярных промысловых рыб ожидаются урожайными, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Как рассказал начальник рейса, сотрудник Тихоокеанского филиала ВНИРО Андрей Савин, донные траловые съемки проводились в западной части моря, в Карагинской подзоне и Западно-Беринговоморской зоне. Ученые исследовали запасы донных рыб, в том числе минтая и трески, а также промысловых беспозвоночных – ракообразных и моллюсков.

Данные районы являются местами активного рыболовства, поэтому мониторинг состояния запасов имеет первостепенное значение для промышленности. Результаты комплексных исследований будут использованы при подготовке прогнозов объёма допустимого улова.

По предварительным оценкам, запасы трески удерживаются на уровне выше среднего. Судя по полученным данным, двухгодовики и годовики представлены урожайными поколениями, поэтому пополнение через один-два года ожидается многочисленным.

Запасы минтая держатся на стабильном уровне, пополнение также ожидается не ниже средней урожайности. Также были собраны сведения по камбалам, наваге, сельди и угольной рыбе. Кроме того, в ходе рейса были выполнены гидрологические и акустические съемки. В настоящее время проводится анализ полученных материалов, результаты будут представлены на заседании биологической секции Ученого совета.

Напомним, что исследования проводились в рамках масштабной экспедиции по изучению ресурсов арктических вод Российской Федерации и среды их обитания. В настоящее время НИС «Профессор Леванидов» уже выполнил исследования в Чукотском море, продолжает комплексные работы в Восточно-Сибирском море, в дальнейшем перейдет в Карское и Баренцево моря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]