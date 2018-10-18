1 год 8 месяцев проведет в колонии уклонистка от алиментов





Уклоняющуюся от уплаты алиментов мать приговорили к лишению свободы, — передают «Вести: Приморье» по данным ФССП.

В соответствии с решением Кировского районного суда Приморского края гражданка Г. обязана выплачивать алименты на содержание своей 7-летней дочери, проживающей с бабушкой.

Родительские обязанности женщина, ранее условно осужденная за кражу, не исполняла должным образом, ввиду чего привлекалась к административной ответственности по ч. 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, а впоследствии и к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), с назначением наказания по совокупности приговоров в виде лишения свободы сроком на 3 года, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Спустя 2 года осужденная была освобождена условно-досрочно, однако, не приступила к выплате алиментов, не имея на то уважительных причин. В связи с этим дознавателем отдела судебных приставов по Кировскому району УФССП России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 157 УК РФ.

Суд признал неплательщицу виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев, с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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