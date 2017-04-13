6 суток под арестом проведет приморец за нежелание обеспечивать сына
Житель Черниговского района игнорировал требования исполнительного документа и предупреждения судебного пристава-исполнителя об ответственности за уклонение от выплаты алиментов своему 6-летнему ребенку. В связи с этим гражданин Д. привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), с назначением наказания в виде 100 часов обязательных работ.
Несмотря на то, что мужчина получил направление к месту отбывания наказания, он так и не приступил к его исполнению. Ввиду этого работник Службы составил в отношении него протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 20.25 КоАП (Уклонение от исполнения административного наказания), рассмотрев который, суд назначил уклонисту 6 суток ареста.
Если приморец не начнет должным образом исполнять родительские обязанности, то ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная статьей 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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