За неуплату алиментов приморцу назначены обязательные работы

Судебные приставы отдела судебных приставов по Анучинскому району УФССП России по Приморскому краю установили скрывающегося отца, пренебрегающего обязанностями по выплате алиментов на содержание двух дочерей 12-ти и 4-х лет. Мужчина не проживал по месту регистрации, самостоятельно на связь с работниками службы не выходил и не являлся в отдел, ввиду чего и был объявлен в исполнительский розыск.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю, в результате розыскных мероприятий установлено местонахождение алиментщика, который к этому моменту накопил задолженность перед детьми в размере 106 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель составил в отношении неплательщика протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Судом приморцу назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Если гражданин не начнет должным образом исполнять родительские обязанности, то ему грозит уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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