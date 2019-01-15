Административное наказание побудило приморца выплатить алименты своей дочери
В соответствии с решением суда 30-летний житель Пожарского района обязан выплачивать алименты на содержание своей 11-летней дочери. Родительские обязательства отец исполнял нерегулярно, осуществляя периодически незначительные выплаты, в результате чего у него образовалась задолженность в размере почти 50 тысяч рублей.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю, за неуплату средств на содержание ребенка судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Пожарскому району УФССП России по Приморскому краю составил в отношении приморца протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), рассмотрев который, суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ.
Осознав дальнейшие последствия, мужчина погасил большую часть долга и начал принимать меры по трудоустройству, обязуясь впредь своевременно платить алименты.
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