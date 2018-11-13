Жителя Уссурийска, задолжавшего 10-летнему сыну, не пустили за границу
Житель Уссурийска, по решению суда, был обязан обеспечивать материальное содержание 10-летнего сына, однако делал это нерегулярно, накопив задолженность в размере 30 тысяч рублей.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю, в целях исполнения требований исполнительного документа, судебный пристав-исполнитель ограничил 48-летнего должника в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также, установив его банковский счет, вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства приморца, которых оказалось достаточно для погашения задолженности перед ребенком в полном объеме, а также исполнительского сбора.
УФССП России по Приморскому краю призывает граждан добросовестно исполнять обязательства перед собственными детьми и своевременно выплачивать алименты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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