Житель Приморья скрывался от уплаты алиментов в Таиланде
Судебные приставы отдела судебных приставов по Анучинскому району УФССП России по Приморскому краю установили скрывающегося 38-летнего должника, пренебрегающего возложенными на него судом обязанностями по выплате алиментов на содержание своей малолетней дочери.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю, мужчина скрывал место жительства, самостоятельно на связь с работниками Службы не выходил, ввиду чего был объявлен в исполнительский розыск. Кроме того, судебный пристав-исполнитель ограничил алиментщика в праве выезда за пределы Российской Федерации и в пользовании специальным правом.
В результате разыскных мероприятий установлено, что фактически неплательщик проживает Таиланде. В связи с необходимостью поездки в Россию и обратно, приморец, будучи за границей, погасил всю сумму долга перед ребенком, а также исполнительский сбор, заплатив в общей сумме 252 тысячи рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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