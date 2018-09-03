Ради трудоустройства за границей приморец заплатил более полумиллиона рублей
Жителя Лесозаводска перестали выпускать за пределы страны из-за огромного долга. Страх не получить заграничную работу вынудил его расплатиться, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на службу судебных приставов.
Оформив кредит, житель Лесозаводска не исполнил в установленный срок финансовые обязательства, ввиду чего взыскатель обратился в суд, который обязал должника выплатить более 560 тысяч рублей.
В связи с тем, что добровольно мужчина не погасил задолженность, судебный пристав-исполнитель применил к нему меры принудительного характера, в том числе вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства неплательщика, а также ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации.
Осознав, что предстоящее трудоустройство за границей оказалось под угрозой срыва, приморец изыскал денежные средства и выплатил долг, включая исполнительский сбор, после чего ограничение было снято.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
13.11.2018 Приморец погасил крупную задолженность ради вылета за границу
-
16.07.2019 Cтало известно, почему экс-мэр Уссурийска так "резко" вернул в бюджет 30 млн. рублей
-
18.12.2018 Приморец едва не лишился престижного минивена из-за крупных долгов по налоговым платежам
-
31.10.2018 Жительница Владивостока едва не лишилась возможности поехать в отпуск из-за долга
-
03.09.2018 Жительница Приморья выплатила почти миллионный долг, чтобы выехать за границу
-
30.11.2018 Запрет на выезд за границу побудил приморца выплатить около 900 тыс. руб. долга по алиментам
Добавить комментарий