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Ради трудоустройства за границей приморец заплатил более полумиллиона рублей

Ради трудоустройства за границей приморец заплатил более полумиллиона рублей

Фото: userapi.com


Жителя Лесозаводска перестали выпускать за пределы страны из-за огромного долга. Страх не получить заграничную работу вынудил его расплатиться, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на службу судебных приставов. 

Оформив кредит, житель Лесозаводска не исполнил в установленный срок финансовые обязательства, ввиду чего взыскатель обратился в суд, который обязал должника выплатить более 560 тысяч рублей.

В связи с тем, что добровольно мужчина не погасил задолженность, судебный пристав-исполнитель применил к нему меры принудительного характера, в том числе вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства неплательщика, а также ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Осознав, что предстоящее трудоустройство за границей оказалось под угрозой срыва, приморец изыскал денежные средства и выплатил долг, включая исполнительский сбор, после чего ограничение было снято.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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