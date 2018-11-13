Житель Приморья отдал 500 тысяч за право посещения Юго-Восточной Азии

Житель Приморского края взял денежные займы в нескольких микрофинансовых организациях, однако не исполнил в срок свои обязательства, сообщают "Вести:Приморье".

Взыскатели обратились в суд, который обязал 42-летнего мужчину выплатить задолженности.

Мужчина не спешил оплачивать долги. Судебный пристав обратил взыскание на деньги неплательщика и ограничил его в праве выезда за пределы России.

Так как приморец собрался лететь в отпуск за границу, он в кратчайшие сроки погасил задолженность - всего около 500 тысяч рублей, включая исполнительский сбор, назначенный ему за неисполнение требований исполнительных документов в установленный для добровольного исполнения срок, отметили в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]