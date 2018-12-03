Пришлось оплатить: «рыбка» обошлась предприятию в миллионы рублей

На исполнении в отделе судебных приставов по Находкинскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю находилось два исполнительных производства о взыскании с крупной организации, специализирующейся на морском промысле и продаже рыбы и морепродуктов, задолженности в размере 6,5 миллионов рублей в пользу ООО «Натуральная Энергия», сообщает "Вести: Приморье".

Судебный пристав-исполнитель вручил представителю организации постановления о возбуждении исполнительных производств, а также предупредил о последствиях неисполнения требований исполнительных документов. Несмотря на это, руководство предприятия не оплатило задолженность.

Установив счет в кредитной организации, открытый на должника, работник Службы обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на нем. Денежных средств оказалось достаточно для погашения долга, отметили в пресс-служба УФССП России по ПК.

Кроме того, рыбодобывающей компании пришлось оплатить исполнительский сбор в размере 450 тысяч рублей, назначенный за неисполнение требований исполнительного документа в установленный для добровольного исполнения срок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]