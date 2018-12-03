Новости Общество

Сегодня, 09:55
 

Пришлось оплатить: «рыбка» обошлась предприятию в миллионы рублей

Пришлось оплатить: «рыбка» обошлась предприятию в миллионы рублей

Фото: pixabay.com

На исполнении в отделе судебных приставов по Находкинскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю находилось два исполнительных производства о взыскании с крупной организации, специализирующейся на морском промысле и продаже рыбы и морепродуктов, задолженности в размере 6,5 миллионов рублей в пользу ООО «Натуральная Энергия», сообщает "Вести: Приморье".

Судебный пристав-исполнитель вручил представителю организации постановления о возбуждении исполнительных производств, а также предупредил о последствиях неисполнения требований исполнительных документов. Несмотря на это, руководство предприятия не оплатило задолженность.

Установив счет в кредитной организации, открытый на должника, работник Службы обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на нем. Денежных средств оказалось достаточно для погашения долга, отметили в пресс-служба УФССП России по ПК.

Кроме того, рыбодобывающей компании пришлось оплатить исполнительский сбор в размере 450 тысяч рублей, назначенный за неисполнение требований исполнительного документа  в установленный для добровольного исполнения срок.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести