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Испугавшись последствий, строительная компания погасила крупный долг

Испугавшись последствий, строительная компания погасила крупный долг

Фото: pixabay.com

В отделе судебных приставов по Лесозаводскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю находилось исполнительное производство о взыскании с общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является строительство зданий,  задолженности в размере около 900 тысяч  рублей в пользу физического лица? сообщает "Вести: Приморье".

Ка сообщили в пресс-службе ведомства, судебный пристав-исполнитель вручил руководству организации постановление о возбуждении исполнительного производства, а также предупредил о принудительных мерах взыскания долга, которые будут приняты в случае неисполнения добровольно требований исполнительного документа.

Предупреждение о последствиях неуплаты эффективно подействовало на должника, в установленный законом срок компания погасила задолженность в полном объеме.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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