Испугавшись последствий, строительная компания погасила крупный долг
В отделе судебных приставов по Лесозаводскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю находилось исполнительное производство о взыскании с общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является строительство зданий, задолженности в размере около 900 тысяч рублей в пользу физического лица? сообщает "Вести: Приморье".
Ка сообщили в пресс-службе ведомства, судебный пристав-исполнитель вручил руководству организации постановление о возбуждении исполнительного производства, а также предупредил о принудительных мерах взыскания долга, которые будут приняты в случае неисполнения добровольно требований исполнительного документа.
Предупреждение о последствиях неуплаты эффективно подействовало на должника, в установленный законом срок компания погасила задолженность в полном объеме.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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