Последствия могли быть печальными для миллионного должника

Судебные приставы в Лесозаводском округе открыли судебное производство против юридического лица, которое предоставляло коммунальные услуги, сообщает "Вести: Приморье".

Организация задолжала федеральной сетевой компании 5 миллионов рублей. Судебный пристав-исполнитель вручил руководству постановление о возбуждении исполнительного производства.

Оценив все последствия, организация погасила долг в полном объеме. А также приняла к сведению, что в случае неуплаты задолженности, компания могла быть привлечена к принудительным мерам взыскания, отметили в пресс-службе ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]