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Последствия могли быть печальными для миллионного должника

Последствия могли быть печальными для миллионного должника

Фото: promdevelop.ru

Судебные приставы в Лесозаводском округе открыли судебное производство против юридического лица, которое предоставляло коммунальные услуги, сообщает "Вести: Приморье".

Организация задолжала федеральной сетевой компании 5 миллионов рублей. Судебный пристав-исполнитель вручил руководству постановление о возбуждении исполнительного производства.

Оценив все последствия, организация погасила долг в полном объеме. А также приняла к сведению, что в случае неуплаты задолженности, компания могла быть привлечена к принудительным мерам взыскания, отметили в пресс-службе ведомства.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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