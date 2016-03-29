Последствия могли быть печальными для миллионного должника
Судебные приставы в Лесозаводском округе открыли судебное производство против юридического лица, которое предоставляло коммунальные услуги, сообщает "Вести: Приморье".
Организация задолжала федеральной сетевой компании 5 миллионов рублей. Судебный пристав-исполнитель вручил руководству постановление о возбуждении исполнительного производства.
Оценив все последствия, организация погасила долг в полном объеме. А также приняла к сведению, что в случае неуплаты задолженности, компания могла быть привлечена к принудительным мерам взыскания, отметили в пресс-службе ведомства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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