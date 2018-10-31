Отпуск под запретом: семейная пара оплатила долг судебным приставам

Семейная пара погасила долги по кредитам, чтобы отправиться в отпуск, сообщает «Вести: Приморье».

В отделе судебных приставов в Спасске-Дальнем находились три исполнительных производства о взыскании с гражданки М. кредиторских задолженностей на общую сумму 230 тысяч рублей.

Женщина проигнорировала судебные производства, не исполнив финансовые обязательства.

Скрывалась от судебных приставов, по месту регистрации не проживала. Сотрудник службы временно ограничил должницу в праве выезда за пределы России, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора.

В скором времени в отдел позвонил супруг неплательщицы, объяснив, что они запланировали заграничную поездку. Получив разъяснение, что запрет будет снят только после исполнения требований исполнительных документов, мужчина погасил задолженности в полном объеме, включая исполнительский сбор, отметили в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]