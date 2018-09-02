Жительницу Приморья не пустили в Китай
Жительнице Хорольского района было отказано в пересечении российско-китайской границы при прохождении пограничного контроля.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю, женщина имела задолженности в пользу физических лиц на общую сумму более 90 тысяч рублей. На исполнении в отделе судебных приставов по Хорольскому району УФССП России по Приморскому краю находилось два исполнительных производства о взыскании с местной жительницы задолженностей. Однако женщина не торопилась приступать к погашению долгов, в связи с чем судебный пристав-исполнитель ограничил неплательщицу в праве выезда за пределы Российской Федерации.
При прохождении пограничного контроля гражданке было отказано в пересечении границы. В кратчайшие сроки россиянка связалась с работником Службы судебных приставов, которой разъяснил ей, что уехать в Китай она сможет только после оплаты задолженностей. Данные обстоятельства побудили неплательщицу исполнить финансовые обязательства, включая оплату исполнительского сбора.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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