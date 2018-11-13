Долг по кредиту едва не испортил отдых под пальмами





Житель Владивостока деньги на отдых нашел, на кредит — нет. Но пришлось найти и их, чтобы не срывать отпуск в теплых странах, — передают «Вести: Приморье» по данным ФССП.

На исполнении в отделе судебных приставов по Первомайскому району Владивостокского городского округа УФССП России по Приморскому краю находилось сводное исполнительное производство о взыскании с 34-летнего местного жителя задолженностей по кредитам.

Добровольно к выплате долгов мужчина на приступил, в связи с чем судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства жителя Владивостока, а также ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Планируя провести зимние каникулы за границей в одной из теплых стран, неплательщик в кратчайшие сроки исполнил финансовые обязательства, включая оплату исполнительского сбора.

УФССП России по Приморскому краю призывает граждан, планирующих выехать за границу, проверять себя на наличие или отсутствие долгов с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]