Принуждение заставило женщину оплатить долги

В отделе судебных приставов по Кавалеровскому району УФССП России по Приморскому краю на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с местной жительницы долга по кредиту в размере около 150 тысяч рублей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП России по ПК.

Женщина не предприняла мер к добровольной уплате многотысячной задолженности, ввиду чего судебный пристав-исполнитель применил к ней комплекс мер принудительного характера, в том числе обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на ее банковских счетах, а также ограничил должницу в праве выезда за пределы Российской Федерации. Проверив имущественное положение неплательщицы, работник Службы направил постановление об удержании задолженности с ее заработной платы.

В связи с тем, гражданке Щ. часто приходится бывать за границей по рабочим вопросам, а наложенное ограничение не позволяет выезжать за пределы страны, она изыскала денежные средства и погасила задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]