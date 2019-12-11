Принуждение заставило женщину оплатить долги
В отделе судебных приставов по Кавалеровскому району УФССП России по Приморскому краю на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с местной жительницы долга по кредиту в размере около 150 тысяч рублей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП России по ПК.
Женщина не предприняла мер к добровольной уплате многотысячной задолженности, ввиду чего судебный пристав-исполнитель применил к ней комплекс мер принудительного характера, в том числе обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на ее банковских счетах, а также ограничил должницу в праве выезда за пределы Российской Федерации. Проверив имущественное положение неплательщицы, работник Службы направил постановление об удержании задолженности с ее заработной платы.
В связи с тем, гражданке Щ. часто приходится бывать за границей по рабочим вопросам, а наложенное ограничение не позволяет выезжать за пределы страны, она изыскала денежные средства и погасила задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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