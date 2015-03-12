«Можете установить кондиционер?»: для встречи с неплательщиками алиментов приставы идут на хитрость
Разные способы для уклонения от уплаты алиментов использовал житель Арсеньева. Однако судебный пристав сумел перехитрить бессовестного отца, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФССП.
Судебный пристав отдела судебных приставов по Арсеньевскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю установил скрывающегося 26-летнего должника, пренебрегающего возложенными на него судом обязанностями по выплате алиментов на содержание своего малолетнего ребенка. Молодой человек не являлся в отдел, скрывал свой доход и реальное место жительства, сообщив работникам Службы, что уехал в Хабаровск на заработки.
В целях побуждения алиментщика к выплате долга, судебный пристав-исполнитель ограничил его в пользовании специальным правом на управление транспортным средством и в праве выезда за пределы Российской Федерации.
Также установлено, что неплательщик неофициально подрабатывает установкой кондиционеров. Связавшись с разыскиваемым по телефону, указанному в объявлении, судебный пристав заказал у него данные услуги. В назначенный день мастер явился на встречу с исполнителем закона, после чего был доставлен в отдел судебных приставов. За неуплату алиментов приморец привлечён к административной ответственности с наказанием в виде 30 часов обязательных работ.
Если молодой отец не приступит к должному исполнению судебного решения, то ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная статьей 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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