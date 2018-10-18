Жительнице Приморья грозит до года тюрьмы за неуплату алиментов сыну
Жительница Приморского края игнорировала требования исполнительного документа, обязывающие ее платить алименты своему 15-летнему ребенку в размере ¼ части от всех видов заработка ежемесячно. В связи с этим женщина привлекалась к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Однако, неплательщица так не сделала для себя должных выводов и не приступила к исполнению родительских обязательств, в результате чего образовалась задолженность в размере 70 тысяч рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю.
На основании этого дознаватель отдела судебных приставов по городскому округу Спасск-Дальнему и Спасскому муниципальному району УФССП России по Приморскому краю возбудил в отношении 34-летней должницы уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде одного года лишения свободы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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