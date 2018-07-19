Жительнице Артема грозит тюрьма за долги по алиментам





Накопила более 100 тысяч долгов по алиментам, скрывала место работы — жительнице Артема грозит год тюрьмы за пренебрежительное отношение к собственным детям, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на УФССП.

Жительница Приморского края, обязанная по решению суда выплачивать алименты на содержание своих двух детей в размере 50% от величины дохода, данным обязательством регулярно пренебрегала и не выполняла законные требования судебного пристава-исполнителя о предоставлении достоверных сведений о своем трудоустройстве.

На основании этого неплательщица алиментов была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и по ч.1 ст 17.14 КоАП РФ (Нарушение законодательства об исполнительном производстве). Несмотря на это, 45-летняя должница не предприняла мер к погашению задолженности, которая превысила 100 тысяч рублей.

В связи с этим дознаватель отдела судебных приставов по Артемовскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю возбудил в отношении женщины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ (Неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде одного года лишения свободы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]