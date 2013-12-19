Новогодние подарки от губернатора Приморья начнут развозить 11 декабря

Новогодние подарки губернатора Приморья начнут развозить маленьким адресатам 11 декабря. Сладости от главы региона получат почти 200 тысяч ребят, проживающих в разных городах и районах края.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, в этом году в состав новогоднего подарка войдут настоящие «хиты» от фабрики «Приморский кондитер». Среди них – конфеты «Дальневосточный мишка», «Кот Скороход», «Артемка», «Гном-озорник», «Мышки-Норушки», «Цап-царап», «Черемушковая свежесть», «Шамора», «Ливадия» и другие. Вес каждого сладкого презента составит не менее 650 граммов.

«Сладости от главы региона к Новому году получат почти 199 066 ребят, проживающих в разных городах и районах. В частности, 23 декабря на главном детском празднике декабря – Губернаторской елке во Владивостокском цирке – подарки вручат 1700 маленьким жителям края», – подчеркнула врио вице-губернатора Приморья Наталья Бондаренко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]