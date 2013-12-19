Маленькие приморцы получат подарки от губернатора

Новогодние подарки от губернатора края развезли по точкам назначения в разных городах и районах Приморья. Доставка сладких посылок для маленьких адресатов заняла всего 10 дней, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Совсем скоро ребята со всего края получат свои подарки. Сладкие наборы вручат во время праздничных утренников в школах и детских садах, а также из рук в руки в территориальных органах опеки, если по каким-то причинам ребенок не посещает образовательное заведение.

Подарки от руководителя региона вручат на главном детском празднике декабря – Губернаторской елке, утренник пройдет во Владивостокском цирке. На праздничном мероприятии побывают воспитанники краевых учреждений для детей-сирот, ребят с ограниченными возможностями здоровья, а также те малыши и подростки, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, елку посетят юные таланты из учреждений культуры Приморья.

В настоящее время ведется активная подготовка к этому событию. Праздник начнется в холле цирка, где пройдет новогодний утренник с Дедом Морозом, Снегурочкой, сказочными персонажами. После окончания представления все дети, а это 1 700 маленьких приморцев, получат новогодние сладкие подарки.

Всего сладости от главы региона в этом году ждут почти 200 тысяч ребят, уточнили в краевом департаменте образования и науки. В состав каждого новогоднего подарка войдут настоящие «хиты» от фабрики «Приморский кондитер». Среди них – конфеты «Дальневосточный мишка», «Кот Скороход», «Артемка», «Гном-озорник», «Мышки-Норушки», «Цап-царап», «Черемушковая свежесть», «Шамора», «Ливадия» и другие. Вес одного сладкого презента составляет не менее 650 граммов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]