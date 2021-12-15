Помощники Деда Мороза собирают новогодние подарки от губернатора Приморья

В эти дни на фабрике «Приморский кондитер» во Владивостоке больше 40 специалистов трудятся над фасовкой и упаковкой сладких подарков, которые дети получат уже в канун Нового года. Местный производитель порадует маленьких жителей края своими конфетами и шоколадом, которые стали настоящими хитами.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, новогодние подарки от губернатора Приморья Олега Кожемяко получат в этом году 199300 детей, проживающих в разных городах и районах края. В составе каждого из них – лучшие конфеты фабрики, лидеры продаж, полюбившиеся приморцам и гостям региона, – «Дальневосточный мишка», «Кот Скороход», «Фестиваль», «Ананасные», «Приморочка», «Цап-царап», «Шамора», «Мышки-норушки» и знаменитый шоколад с морской капустой. Вес одного сладкого презента – 650 граммов. Качество продукции соответствует всем необходимым требованиям, а сотрудники фабрики, при фасовке и упаковке, соблюдают требуемые нормы санитарно-противоэпидемического контроля.

«Любая продукция, которую выпускает фабрика, сделана строго по ГОСТу. Все, что входит в подарок, не отличается по качеству от основного ассортимента. За наполнение подарков родители могут не волноваться: содержание каждого из них соответствует трем ступеням контроля. Это входной контроль сырья и строгий отбор его поставщиков, а также лабораторные испытания на всех этапах производства», – рассказала заместитель директора по маркетингу «Приморского кондитера» Анна Шепеленко.

Как отмечают в региональном министерстве образования, подарки закупили для всех малышей в возрасте от трех лет, учащихся начальных классов, а также воспитанников учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и учащихся школ-интернатов.

На сегодня 70% всех сладких подарков уже ждут своих получателей на территориях – фабрика отправила больше 140 тысяч сладостей. Первыми конфетные наборы получили отдаленные территории края – Дальнереченск, Партизанск, Лучегорск, Лазо, Анучино, Кавалерово, Дальнегорск. Завершают список на получение сладостей Уссурийск и Владивосток.

Сроки доставки подарков, обозначенные поставщиком, – до 22 декабря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]