Подарки от губернатора доставили приморским детям

Почти 200 тысяч сладких подарков от губернатора Олега Кожемяко доставили юным приморцам. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, детей порадовали конфетами и шоколадом от местного производителя, известного далеко за пределами края, – фабрики «Приморский кондитер».

Как уточнили в региональном министерстве образования, подарки закупили для всех малышей в возрасте от трех лет, учащихся начальных классов, а также воспитанников учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и учащихся школ-интернатов.

В составе каждого подарка – лучшие конфеты фабрики, настоящие лидеры продаж, давно полюбившиеся приморцам и гостям региона. Это «Дальневосточный мишка», «Кот Скороход», «Фестиваль», «Ананасные», «Приморочка», «Цап-царап», «Шамора», «Мышки-норушки» и знаменитый шоколад с морской капустой. Вес одного сладкого набора – 650 граммов.

Примечательно, что в этом году к поздравлению юных жителей края с наступающим Новым годом традиционно присоединились и общественники. Так, председатель Совета Почетных граждан Владивостока Светлана Морозова сформировала 156 подарков внукам Почетных граждан Владивостока, детям погибших при исполнении служебного долга военнослужащих и сотрудников полиции, внукам погибших от коронавируса врачей, медикам в ковидные госпитали, несовершеннолетним, находящимся в следственном изоляторе, гражданам без определенного места жительства и пациентам хосписа.

Кроме того, она подготовила 364 приглашения в восемь учреждений культуры и искусства в качестве новогодних подарков юным владивостокцам, в том числе из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Дети смогут бесплатно посетить театр имени Горького, цирк, филармонию, кукольный театр, Театр молодежи и Мариинский театр, – уточнила Светлана Морозова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]