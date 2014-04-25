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Китайцы определили причины «воинственности» русских

Китайцы определили причины «воинственности» русских

Фото: ТАСС


Китайское издание Sohu попыталось объяснить, почему россиян в Китае считают воинственным народом, — передают «Вести: Приморье» по данным Известий.

Автор статьи напоминает, что Россия — это страна, которой удалось заполучить больше всего земель за всю историю. Во времена Российской империи и CCCP территория страны достигала 25 млн кв. километров.

Кроме того, в материале обращается внимание на суровый климат России. Русская зима сравнивается с «острым кинжалом», который неоднократно помогал стране побеждать в войнах.

В качестве примера приводятся Северная война против Швеции (1700–1721), Отечественная война 1812 года против Наполеона, а также Великая Отечественная война.

Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду, и ее жителей действительно стоит называть «воинственным народом» в полном смысле этого слова.

В конце ноября китайское издание Fenghuang wang написало, что если бы Советский Союз просуществовал до нашего времени, он был бы мировой державой, не уступающей США.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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