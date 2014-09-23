Приморье попало в Топ-5 самых пьющих регионов страны

Федеральный проект «Трезвая Россия» назвал самые «пьющие» и самые «трезвые» регионы России, — передают «Вести: Приморье» по данным «Известий».

Рейтиинг составлен на основе ежегодного экспертно-аналитического исследования антиалкогольной работы каждого из 8 субъектов Российской Федерации. Специалисты сравнивают масштабы негативных последствий от злоупотребления и незаконного оборота алкогольной продукции.

По данным рейтинга, в пятерку самых «трезвых» регионов России входят Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. В топ-5 наиболее «пьющих» субъектов оказались Магаданская и Сахалинская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Приморский край.

Динамика «трезвости» регионов за последние пять лет свидетельствует о том, что антиалкогольная политика меняется, укрепляется и прогрессирует именно в тех субъектах, руководство которых активно учитывает негативные результаты ежегодного общественного мониторинга. Как следствие, всерьез заботится о здоровье населения и существенно корректирует региональное антиалкогольное законодательство.

Вместе с тем остаются основные проблемы, характерные как для федеральной, так и региональной государственной антиалкогольной политики: молодежный алкоголизм, рост преступности, высокая доля контрафакта, невнятная политика Росалкогольрегулирования, безответственная инициативность отдельных чиновников по ослаблению антиалкогольного законодательства, недостаточный уровень вовлечения населения в занятие спортом, ЗОЖ и низкая доступность объектов спорта, низкоэффективные реабилитационные программы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]