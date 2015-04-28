Приморские колледжи получат современное оснащение благодаря грантам





84 современных мастерских оборудуют на средства грантов Минпросвещения России в 2020 году в колледжах Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Камчатского, Забайкальского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, — сообщают «Вести: Приморье».

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, общий объем средств федерального бюджета, которые получат 18 победивших в конкурсном отборе участников из ДФО, составит без малого 450 млн рублей, что в два раза больше, чем по результатам предыдущего конкурса грантов.

Гранты предоставляются на конкурсной основе для обновления материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с задачами национального проекта «Образование». В результате переоснащения колледжи смогут обеспечить высокий уровень подготовки наиболее востребованных специалистов в регионах в таких сферах как строительство, транспорт и логистика, ИКТ, промышленные и инженерные технологии, сельское хозяйство, сфера услуг и социальная сфера.

«Интенсивный рост производств в рамках реализации программ опережающего развития ДФО формирует спрос на кадры и требования к качеству их подготовки. В целях формирования релевантного кадрового потока Агентство проводит работу с работодателями и региональными министерствами образования. Мы ведем расчет кадровой потребности, содействуем открытию программ подготовки по востребованным специальностям, ходатайствуем о поддержке колледжей, чьи заявки отвечают запросам экономики субъектов», – прокомментировал заместитель генерального директора АНО «АРЧК ДВ» Гасан Гасанбалаев.

«Мы также видим последовательную работу колледжей: они стремятся привести уровень своих образовательных возможностей в соответствие с требованиями современных работодателей, в целом повысить свою конкурентоспособность. Считаем важным оказывать им поддержку со своей стороны», – добавил он.

Конкурсы на гранты Минпросвещения РФ проводятся с 2019 года в рамках Федеральной программы «Молодые профессионалы», входящей в нацпроект «Образование». АРЧК ДВ оказывает экспертную поддержку заявителям из ДФО в качестве института развития Дальнего Востока, ответственного за привлечение кадров. С начала действия проекта гранты получили 28 дальневосточных колледжей для создания 134 мастерских. К 2024 году в рамках проекта на территории РФ планируется создать 5000 мастерских.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]