Цензура возвращается: регистрация по паспорту позволит комментировать интернет-новости

В России могут ввести обязательную регистрацию по паспорту для тех, кто пишет комментарии к новостям на сайтах онлайн-изданий. Автор инициативы, директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков считает, что комментарии являются источником недостоверной информации, которую распространяют пользователи под придуманными именами, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ura.news.

«Для того чтобы это предотвратить, необходимо дать возможность пользователям СМИ, которые хотят оставлять комментарии под материалами издания, авторизоваться через портал госуслуг», — сообщается в тексте обращения Зыкова к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константину Носкову.

По словам Зыкова, зачастую комментарии, которые оставляют анонимные пользователи на сайтах СМИ, приводят к распространению фейковой или даже запрещенной в России информации. При этом сами комментаторы не несут за это никакой ответственности, поэтому штрафы и наказания за размещение недостоверной информации могут грозить самим изданиям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]