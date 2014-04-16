Цензура возвращается: регистрация по паспорту позволит комментировать интернет-новости
В России могут ввести обязательную регистрацию по паспорту для тех, кто пишет комментарии к новостям на сайтах онлайн-изданий. Автор инициативы, директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков считает, что комментарии являются источником недостоверной информации, которую распространяют пользователи под придуманными именами, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ura.news.
«Для того чтобы это предотвратить, необходимо дать возможность пользователям СМИ, которые хотят оставлять комментарии под материалами издания, авторизоваться через портал госуслуг», — сообщается в тексте обращения Зыкова к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константину Носкову.
По словам Зыкова, зачастую комментарии, которые оставляют анонимные пользователи на сайтах СМИ, приводят к распространению фейковой или даже запрещенной в России информации. При этом сами комментаторы не несут за это никакой ответственности, поэтому штрафы и наказания за размещение недостоверной информации могут грозить самим изданиям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
22.03.2016 Оформить свой первый паспорт приморцы могут дистанционно
-
28.03.2015 Анонс программы «Вести: Приморье — события недели» от 29 марта
-
16.04.2014 В Приморье прокуратура потребовала от интернет-провайдера ограничить доступ абонентов к экстремистским сайтам
-
22.09.2019 Один из старейших универмагов Владивостока вспыхнул за несколько часов до открытия
-
17.03.2016 Приморье – лучший регион в сфере онлайн технологий
-
05.09.2016 Жители Владивостока стали больше тратить на онлайн-развлечения и покупки в интернет-магазинах
Добавить комментарий