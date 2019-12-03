Ледовый бал впервые состоится в Приморье

Мэрия Владивостока отчиталась губернатору Приморского края Олегу Кожемяко о подготовке города к новогодним праздникам. Ранее глава региона дал поручение организовать насыщенную культурную и развлекательную программу для жителей и гостей дальневосточной столицы, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Как сообщил глава Владивостока Олег Гуменюк, город начал активную подготовку к празднику. На центральной площади уже стоит новогодняя ель, которую совсем скоро украсят гирдяндой-триколором. В этом году хвойные красавицы появятся также на острове Попова, в селе Береговое, поселке Трудовое и каждом микрорайоне города.

«Еще 21 ель установят в торговых центрах и кинотеатрах города, такая договоренность есть. Мы потом проведем конкурс и отметим бизнес, который создал наиболее праздничную атмосферу», – обозначил он.

Центральная площадь по традиции станет основной площадкой празднования. Ее нарядят и заполнят светящимися фигурами, домиками, в которых можно будет приобрести сувенирную продукцию, выпить горячий чай, попробовать кашу, блины, различные сладости. По просьбам жителей предусмотрели и «теплушки», где можно будет не только погреться, но и сделать своими руками подарки и елочные игрушки.

Сделать праздничное фото жители и гости приморской столицы смогут на Арбате, где появится «звездное небо», у электрофонтана на Спортивной набережной, на фоне светящихся фигур в форме подарка на Фуникулере и других площадках города. Приобрести продукцию к праздничному столу предложат сельхозпроизводители Приморья на ярмарках в районе улицы Фокина (с 20 декабря) и на верхней парковке Администрации края (по пятницам и субботам).

Впервые во Владивостоке состоится Ледовый бал, принять участие в котором смогут все желающие.

«Праздник состоится 20 декабря на стадионе “Авангард”. С 16:00 до 18:00 будут проходить различные спортивные мероприятия, активности для детей. В 18:30 начнется концертная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. Завершится мероприятие в 21.00 фейерверком. Сам бал станет ежегодным», – отметил Олег Гуменюк.

Губернатор подчеркнул, что важно также уделить особое внимание культурной программе накануне Нового года и в дни январских каникул. И продумать развлекательную таким образом, чтобы проникнуться праздничной атмосферой могли люди всех возрастов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]