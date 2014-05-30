Водительница шустрой "бэхи" шокировала автообщественность Владивостока
«Сняла номера со своего BMW и скрылась»: необычное ДТП произошло во Владивостоке. Авария с участием BMW и большегруза произошла во Владивостоке в районе Второй Речки, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Prim.News.
«Ночное ДТП на Магнитогорской в сторону Второй речки. Мадам за рулём BMW, неоднократно лишённая водительских прав, летела со стороны пригорода, не справилась с управлением и врезалась в припаркованный большегруз. Сразу после ДТП, мадемуазель вышла из-за руля, сняла гос. номера со своей подбитой бэхи, поймала попутку и уехала в неизвестном направлении…», — говорится в сообщении.
На место аварии прибыли полицейские. О пострадавших информации нет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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