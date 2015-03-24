Принципиальный инспектор ГИБДД довел дело о взятке до суда
Иностранный гражданин захотел «решить по-хорошему» проблему с превышением скорости, за что поплатился, — рассказали «Вестям: Приморье» в краевой прокуратуре.
Мировым судьей судебного участка № 109 Ханкайского судебного района осужден иностранный гражданин, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тыс. рублей).
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в конце сентября 2019 года, когда автомобиль под управлением фигуранта был остановлен государственным инспектором безопасности дорожного движения группы ДПС ОГИБДД России по Ханкайскому району за превышение скоростного режима.
Желая избежать привлечения к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.9 КоАП РФ, фигурант решил дать взятку сотруднику полиции.
Довести свой преступный умысел до конца взяткодатель не смог, поскольку его действия были пресечены должностным лицом, которого он пытался подкупить.
В судебном заседании подсудимый признал вину в полном объёме. За содеянное суд приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.
В настоящее время приговор вступил в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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