Новости Общество Экономика Интересно

Сегодня, 06:26
2

Автостат: приморцы ездят на автохламе

Автостат: приморцы ездят на автохламе

Фото: drom.ru


По данным «Автостата», средний возраст автомобилей в Приморье — 21 год. Старее машины только на Камчатке и в ЕАО, — передают «Вести: Приморье».

Автопарк России стареет. Ежегодно в стране продается лишь 1,8 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей (данные АЕБ за 2018 год), чего недостаточно не только для обновления автопарка, но и для поддержания его среднего возраста на одном уровне.

В 2019 году средний возраст легковых автомобилей в России достиг 13,4 года, подсчитали эксперты аналитического агентства «Автостат». Таковы данные по состоянию на 1 июля 2019 года. При оценке среднего возраста машин по регионам наблюдается большой разброс, который составляет почти 13 лет.

Например, самые свежие автомобили зарегистрированы в Татарстане, где благодаря этому средний возраст автопарка составил 10 лет, а самые ветхие машины, средний возраст которых достиг показателя 22,8 года, ездят по дорогам Камчатки.

Аналитики отмечают, что в большинстве регионов средний возраст автопарка выше, чем в среднем по стране. Причем чем восточнее расположение региона, тем более старые машины составляют его автопарк.

Таким образом Приморский край оказался на третьем месте рейтинга «автохлама» — средний возраст машин у приморцев составил 21,1 год.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Комментариев: 2

  • Читающий / Сегодня, 11:18
    № 2  
     

    Возле соседнего дома часто вижу Мазда Фамилия года 84 и я на 100 процентов уверен что на переживёт все автомобили, выпущенные в 2010х года, по той простой причине, сто, во-первых, там нечему ломаться, во-вторых, тогда японцы были ещё честными и не закладывали в автомобили преднамеренное старение.

    0

    [ Цитировать ] [ Жалоба ]

  • Алексей / Сегодня, 10:44
    № 1  
     

    Надо задуматься еще что называть автохламом. Так называемые новые машины, собранные в у нас, которые разваливаются не проездив и 5 лет. Или старые добрые японские с правым рулем, надежные и неубиваемые, которые до сих пор продолжают колесить по дорогам дальнего востока, несмотря на свой преклонный возраст.

    0

    [ Цитировать ] [ Жалоба ]



    • Восток 24: Наши вести