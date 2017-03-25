Автостат: приморцы ездят на автохламе
По данным «Автостата», средний возраст автомобилей в Приморье — 21 год. Старее машины только на Камчатке и в ЕАО, — передают «Вести: Приморье».
Автопарк России стареет. Ежегодно в стране продается лишь 1,8 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей (данные АЕБ за 2018 год), чего недостаточно не только для обновления автопарка, но и для поддержания его среднего возраста на одном уровне.
В 2019 году средний возраст легковых автомобилей в России достиг 13,4 года, подсчитали эксперты аналитического агентства «Автостат». Таковы данные по состоянию на 1 июля 2019 года. При оценке среднего возраста машин по регионам наблюдается большой разброс, который составляет почти 13 лет.
Например, самые свежие автомобили зарегистрированы в Татарстане, где благодаря этому средний возраст автопарка составил 10 лет, а самые ветхие машины, средний возраст которых достиг показателя 22,8 года, ездят по дорогам Камчатки.
Аналитики отмечают, что в большинстве регионов средний возраст автопарка выше, чем в среднем по стране. Причем чем восточнее расположение региона, тем более старые машины составляют его автопарк.
Таким образом Приморский край оказался на третьем месте рейтинга «автохлама» — средний возраст машин у приморцев составил 21,1 год.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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