Священник призывает отказаться от ЭКО

Специалист по биоэтике иеромонах Димитрий (Першин) считает, что технология экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) опасна для женщины и может привести к осложнениям, поэтому в случае бесплодия лучше прибегать к усыновлению детей, а не к ЭКО или услугам суррогатной матери, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

"Эффективность ЭКО невелика (около 20%), кроме того, оно опасно для женщины. Гормональная стимуляция яичников, с помощью которой получают яйцеклетки, чревата серьезными осложнениями", - заявил иеромонах Димитрий.

По данным директора Института репродуктивной медицины ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и неонатологии имени академика Кулакова", беременность с помощью экстракорпорального оплодотворения наступает примерно в 35% случаев, при этом в России более 80% детей, зачатых с помощью ЭКО, появляется на свет.

Иеромонах Димитрий предостерег от использования технологий ЭКО и суррогатного материнства и обратил внимание на случаи естественного зачатия после того, как люди усыновляли детей. "Среди моих знакомых более десяти бесплодных семей (от 6 до 10 лет бездетности) самым естественным образом зачали и родили собственных детей вскоре после того, как начали нянчить усыновленных малышей", - подытожил он.

Ранее на телеканале «Россия 1» телеведущий в программе «Вести недели» заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству. Священники тогда ответили, что рождение детей это «богоугодное дело, а не поход в супермаркет» и в данном случае здесь не уместна поговорка, что «цель оправдывает средства».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]