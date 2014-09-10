К программе ЭКО в Приморье подключилась еще одна клиника





Фонд ОМС установил квоту на 950 процедур ЭКО. В этом году их будут выполнять 4 клиники Приморского края, — передают «Вести: Приморье» по данным ППК.

Почти 950 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по программе обязательного медицинского страхования выполнят в Приморье в 2020 году. Увеличение суммарного коэффициента рождаемости – одна из ключевых задач национального проекта «Демография», который реализуется в регионе по поручению Президента России Владимира Путина.

Как сообщила главный акушер-гинеколог краевого минздрава Евгения Шутка, с этого года в программу ОМС по ЭКО вошли сразу четыре клиники Приморья.

«Это государственное учреждение здравоохранения – краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи. Также в программе участвуют частные клиники – “Святая Мария”, которая уже 20 лет выполняет процедуру ЭКО, “Мать и дитя” и с этого года к ним присоединилась клиника “Парацельс”», – сообщила она.

Подчеркнуто, что житель Приморья по своему усмотрению может выбрать любую другую клинику на территории РФ, где выполняют ЭКО по полису ОМС, и получить туда направление. При этом сама процедура будет для пациента бесплатной – расходы возьмет на себя территориальный фонд ОМС, но за проезд к месту проведения ЭКО и обратно пациенту придется заплатить самостоятельно.

Как отметила специалист, очереди на ЭКО в Приморье нет.

«Если у женщины действительно имеются показания к данной процедуре и отсутствуют противопоказания, то она проходит необходимые обследования и включается в программу», – сообщила Евгения Шутка.

Напомним, что в 2019 году в Приморском крае было выполнено 880 процедур экстракорпорального оплодотворения. Совокупная эффективность проведенных высокотехнологичных операций составила 35%, что соответствует среднестатистическим мировым показателям. При помощи ЭКО в прошлом году в регионе родились более 260 долгожданных малышей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]