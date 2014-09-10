ЭКО в Приморье заканчивается рождением малышей

В 2019 году в Приморье при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родились более 260 долгожданных малышей. Данные процедуры в регионе проводят бесплатно в рамках национального проекта «Демография», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ППК.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, всего в 2019 году в Приморье выполнили 715 программ ЭКО, из которых 610 – успешных.

«Еще 10 лет назад диагноз “бесплодие” звучал, как приговор. Сегодня, благодаря процедуре ЭКО, ежегодно сотни семей становятся счастливыми родителями. В Приморье эта процедура становится все более доступной, и соответственно, растет число рожденных в результате ЭКО малышей. Например, в 2019-м мы планировали выполнить 500 ЭКО, а сделали 715, из которых 610 завершились беременностями», – отметила главный акушер-гинеколог края Евгения Шутка.

Отметим, что в Приморье вспомогательные репродуктивные технологии активно развиваются на базе краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи (ККЦ СВМП). Помимо данного центра в программе бесплатного ЭКО участвуют и частные клиники, расположенные во Владивостоке, – «Мать и Дитя» и «Святая Мария».

Подчеркивается, что эффективность ЭКО в Приморском крае составляет 33%, что соответствует российским и мировым критериям результативности.

«Работа по улучшению рождаемости ведется по нескольким направлениям: это как снижение числа абортов, так и увеличение количества ЭКО. Наращиваем показатели», – заявили специалисты регионального минздрава.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]