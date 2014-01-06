Увеличилось количество медучреждений в Приморье, где женщинам могут сделать процедуру ЭКО.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края, с этого года в программу ОМС по ЭКО вошли сразу четыре клиники Приморья. Это государственное учреждение здравоохранения – краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи. Также в программе участвуют частные клиники – “Святая Мария”, которая уже 20 лет выполняет процедуру ЭКО, “Мать и дитя” и с этого года к ним присоединилась клиника “Парацельс”.

Почти 950 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по программе обязательного медицинского страхования выполнят в Приморье в 2020 году.

Житель Приморья по своему усмотрению может выбрать любую другую клинику на территории РФ, где выполняют ЭКО по полису ОМС, и получить туда направление. При этом сама процедура будет для пациента бесплатной – расходы возьмет на себя территориальный фонд ОМС, но за проезд к месту проведения ЭКО и обратно пациенту придется заплатить самостоятельно.

Как отмечают специалисты, очереди на ЭКО в Приморье нет.

В 2019 году в Приморском крае было выполнено 880 процедур экстракорпорального оплодотворения. Совокупная эффективность проведенных высокотехнологичных операций составила 35%, что соответствует среднестатистическим мировым показателям. При помощи ЭКО в прошлом году в регионе родились более 260 долгожданных малышей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]