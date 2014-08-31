Можно не платить: основания для отмены выписанного штрафа

ГИБДД не сможет штрафовать водителей, используя дорожные камеры, координаты которых не размещены в сети в публичном доступе. Это станет основанием и для отмены уже вынесенных постановлений. Таковы положения методики по установке автоматических камер на российских дорогах — разработанный Минтрансом документ утвердило правительство, он уже направлен в регионы. Ведомство также устанавливает особые условия для крупных городов, на территории которых установлено более 100 комплексов фиксации нарушений,— здесь предупреждать водителей о камерах знаками не нужно. Документ не обладает необходимой юридической силой, обращают внимание эксперты, для реализации этих положений нужны изменения в КоАП.

Проектный комитет нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» утвердил финальную редакцию методики размещения дорожных камер. Документ разработан по поручению Минтранса Российским дорожным научно-исследовательский институтом, Росавтодором, госкомпанией «Автодор» и ГИБДД. Методику уже довели до региональных властей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на “Ъ”.

В финальной редакции документа появились важные новшества. Так, в первой версии говорилось: если в населенном пункте размещено более 1 тыс. комплексов фиксации нарушений (стационарных или мобильных), на въезде в город достаточно нанести предупреждающую дорожную разметку, а координаты камер — опубликовать в сети. Информационные таблички 8.23 «Фотовидеофиксация» в таких случаях не нужны. Первоначально на подобную привилегию претендовала только Москва, поскольку в столице используется более 2 тыс. комплексов. «Обнародование координат в интернете намного информативнее, чем установка таблички, которую 90% водителей даже не замечают»,— объяснял столичный вице-мэр Максим Ликсутов. Теперь подобное право получат города, где установлено более 100 камер.

Размещение данных о камере в сети становится обязательным условием для вынесения штрафных постановлений, а отсутствие этих данных — условием для отмены штрафа, говорится в документе. Подобную норму президент Владимир Путин поручил ввести еще в июле. При этом сама по себе методика носит рекомендательный характер. Закрепленные документом положения должны пройти апробацию, затем их закрепят в постановлении правительства, пояснял глава Минтранса Евгений Дитрих, не назвав при этом сроков. До подразделений ГИБДД документ никто не доводил. Для легализации нормы об отмене постановлений потребуется внести поправки к КоАП, предусмотрев, что фиксация правонарушений автоматическими средствами допускается только при соблюдении ряда условий, пояснил адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. «В самом постановлении также необходимо предусмотреть указание об обязательности предупреждения,— говорит он.— Если этого нет, фотоматериал будет считаться доказательством, полученным с нарушением закона, а потому не имеющим силы».

«Правительство, чтобы успокоить население, принимает документ, который по факту работать не будет, юридической силы не имеет,— говорит первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.— Хотя сама по себе норма правильная. Мы обязательно пропишем ее в кодексе».

Информация о камерах в интернете может служить дополнительным, но не основным источником информации, считает эксперт по дорожным комплексам Григорий Шухман, значит, таблички «Фотовидеофиксация» должны остаться на дорогах. «Водитель не обязан иметь навигатор, смартфон или планшет с базами камер,— поясняет господин Шухман.— Многие водители не разбираются в этих гаджетах, нельзя ущемлять их право на информирование». Кроме того, говорит эксперт, любые системы картографии с базами камер нужно постоянно актуализировать, чтобы они отображали достоверную информацию. Доказать, что на момент вменяемого в вину нарушения камера не была обозначена, будет сложно, особенно если информация о штрафе придет с задержкой, отмечает эксперт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]