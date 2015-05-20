Камеры фиксации нарушений ПДД установят по новым правилам

Видеокамеры на дорогах будут устанавливать по единым правилам - в потенциально аварийных местах и с предупреждающими знаками, сообщает "Вести: Приморье".

Законопроект об этом в ближайшее время будет внесен в Госдуму, рассказал зампред думского Комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский.

Важно, чтобы камеры были расставлены в соответствии со специальными требованиями, и эта расстановка была понятна гражданам. Это будет закон прямого действия, подчеркнул депутат

Методика определения мест размещения средств автофиксации нарушений ПДД уже разработана Минтрансом и утверждена проектным комитетом по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 19 ноября, поясняет "РГ". Документ носит рекомендательный характер, пояснил директор заместитель департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Александр Проходцев. Но ключевые положения методики войдут в закон.

Например, на въезде в населенные пункты камеры должны размещаться так, чтобы зоны их контроля начинались не менее чем через 100 метров после вводимых ограничений скорости. В населенных пунктах камеры будут размещать не ближе 1 километра друг от друга, а вне них - не ближе 5 километров. "Выбор места установки технических средств автофиксации должен быть обусловлен целью повышения безопасности дорожного движения, а не обеспечения поступления средств в бюджет от взыскиваемых штрафов", - закрепляет методика.

Все камеры снабдят предупреждающими знаками - в населенных пунктах за 50-100 метров до камеры, а на федеральных трассах - за 200-300 метров.

Сейчас действует около 11 тысяч стационарных и 4 тысяч передвижных средств автофиксации нарушений ПДД. Зачастую регионы передают дороги для эксплуатации в концессию частным компаниям. "А вот они начинают откровенно баловаться, расставляют камеры где угодно", - говорит Владимир Афонский. Мобильная камера перемещается, и выяснить, правильно ли она стояла, невозможно.

Мобильные камеры останутся. Но придется заранее указывать места их размещения в проектах организации дорожного движения. А в случае изменений - направлять уведомление об этом в орган, согласовавший проектную документацию.

За нарушение правил установки камер начнут наказывать конкретных должностных лиц. Для этого предполагается внести изменения в КОАП, отметил Афонский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]