Автомобилист запрыгнул в кузов эвакуатора, чтобы помешать эвакуаторщику
Во Владивостоке в районе улицы Дальзаводской автомобилист запрыгнул в кузов эвакуатора, чтобы помешать увезти свою машину. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на newsbox24.tv.
Эвакуаторам в этом месте, как медом намазано. Знак «Остановка запрещена» развязывает им руки, и машины, припаркованные не по правилам, уходят отсюда на арестплощадку. Даже в выходные.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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