Женщина дает советы мужчинам, чьи жены не хотят с ними секса

Секс-блогерша рекомендует мужчинам, чьим женам перестало быть интересным заниматься с ними сексом, начинать подготовку не за 2-4, а за 24 часа до этого дела. Она объясняет, когда нужно обниматься и целоваться, а когда интенсивно переписываться с супругой. Многих эти советы впечатлили.

Надя Бокоди (Nadia Bokody) из Австралии разместила в интернете видео, призванное помочь «изголодавшимся по сексу» мужьям и предоставить им инструменты, необходимые для того, чтобы вернуть на традиционную колею сексуальные желания своих жен.

По словам Бокоди, отсутствие энтузиазма у женщин в спальне, вопреки распространенному мнению, не связано с ослаблением либидо. На самом деле причиной, скорее, является отсутствие интереса к своему партнеру, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на inosmi.ru.

«Желание у мужчин и желание у женщин возникает совершенно по-разному, — подчеркивает Бокоди. — Парни ожидают, что их партнерши будут возбуждаться так же, как они сами, и с такой же, как у них самих, частотой».

«Женщинам надоедает секс значительно быстрее, чем мужчинам. Если он становится повторяемым и однообразным, то женщина потеряет интерес к тому, чтобы иметь сексуальные отношения с партнером. Женщины страстно хотят иметь как можно больше новизны в сексуальных отношениях», — добавила она.

Однако, как считает эта позитивно настроенная по отношению к сексу журналистка, никогда не поздно для мужей начать спасать свою любовную жизнь. Бокоди дала несколько советов, которые мужчины могут использовать для улучшения интимных отношений.

«Женщинам необходимо значительно больше времени для сексуального возбуждения, чем мужчинам, — сказала она. — Вы, как партнер, можете начать предварительную подготовку — и не за час или за два часа до секса, а за 24 часа».

По мнению Бокоди, создание возбуждения и предвкушения, не прибегая к физическому контакту, является надежным способом для того, чтобы вызвать у женщины соответствующее настроение. Один из предложенных ей способов состоит в направлении эсэмэсок в течение всего дня.

«Рассказывайте о ваших сексуальных контактах и напоминайте ей о таких моментах в течение всего дня. Женщинам нравится, когда вы все подробно описываете, — подчеркнула Бокоди. — Когда она собирается пойти на работу, крепко обнимите ее, а затем наградите ее страстным и глубоким поцелуем. Это очень эффективный способ для того, чтобы возбудить женщину».

Многие подписчики Бокоди говорят о том, что ее советы оказались весьма полезными. Однако не всех впечатлили советы Бокоди. Один комментатор выразил сомнение в том, что причины отсутствия секса между мужем и женой имеют технический характер.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]