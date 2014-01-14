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Вчера, 19:50

Одну из основных причин отказа от секса назвала врач

Одну из основных причин отказа от секса назвала врач

Источник фото: pixabay.com

Неправильное питание может спровоцировать проблему с сексуальным влечением как у мужчин, так и у женщин. Об этом рассказала гинеколог Екатерина Борзенко, сообщают «Вести:Приморье».

По словам врача, вредная пища нарушает работу организма и негативно сказывается на желании человека вступить в интимную близость. Снижение либидо также может быть связано с сочетанием психических и физических факторов, уверена Борзенко, отмечает ura.ru.

Она объяснила, что медицина не располагает определенными нормами количества половой активности в месяц. «Любое количество секса может быть нормой, обратила особое внимание Борзенко. Кому-то достаточно иметь один половой контакт в месяц, в то время как другие испытывают сексуальное влечение ежедневно», — пишет Nation News.

Ранее врач Евгений Кульгавчук рассказал, что для поддержки ментального и физического здоровья нужно заниматься сексом два-три раза в неделю. Перебарщивать, по его словам, не стоит, так как превышение половой активности приведет к снижению потенции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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